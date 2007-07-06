Дошкольников запретили оставлять в автомобилях без присмотра

Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения.

Отныне перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств. Кроме того, введён запрет на оставление детей дошкольного возраста в транспортном средстве на время его стоянки без совершеннолетних лиц.

Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребёнка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет.

Также в Правила внесён ряд изменений юридико-технического характера, отмечается в пояснительной записке к постановлению.