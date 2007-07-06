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10% россиян хотели бы переехать в другую страну

04.07.17 13:29

ВЦИОМ представил сегодня данные мониторингового исследования, посвященного изучению эмиграционных настроений россиян.

Количество эмигрантов из России, как показывают данные опроса, в последний год заметно снизилось: так, если в 2016 г. о том, что людей, уезжающих на ПМЖ за границу, стало меньше, говорил 21% опрошенных, то в 2017 г. – уже 31%. При этом доля тех, кто отмечает их увеличение, за тот же период не изменилась (23%).

Абсолютное большинство наших сограждан (89% - максимум за всю историю измерений) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну.

Если в 2015 г. о желании уехать зарубеж говорили 13%, то в 2017 г. - 10% россиян (прежде других – молодежь, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга). При этом заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух и, вместе с тем, стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках. Можно отметить, что этот выбор стали делать более обдуманно: чаще предпринимать реальные шаги к переезду (копить деньги, собирать информацию о «будущей Родине», консультироваться со знакомыми-эмигрантами и др.).

Мотивы переезда за год также заметно изменились: о высоком уровне жизни за границей грезят куда меньше, тогда как такие факторы, как социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, соблюдение прав человека и др. теперь ценятся куда выше, чем ранее. Также в качестве причин переезда чаще стали называть недовольство политикой властей и категорическое нежелание жить в России/сильную любовь к другой стране.

Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии – именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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