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На поддержку ипотечных заемщиков выделят 2 млрд руб.

04.07.17 15:28

На поддержку ипотечных заемщиков планируется дополнительно выделить из резервного фонда правительства 2 млрд рублей.

"По поручению президента РФ сейчас правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. Определена правительством сумма - это 2 млрд рублей", -сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства, пишет Интерфакс.

Моисеев добавил, что сейчас есть два предложения - Минстроя и Минфина, которые находятся в стадии согласования между собой. "Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем", - сказал замминистра.

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