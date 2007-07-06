На поддержку ипотечных заемщиков выделят 2 млрд руб.

На поддержку ипотечных заемщиков планируется дополнительно выделить из резервного фонда правительства 2 млрд рублей.



"По поручению президента РФ сейчас правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. Определена правительством сумма - это 2 млрд рублей", -сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства, пишет Интерфакс.



Моисеев добавил, что сейчас есть два предложения - Минстроя и Минфина, которые находятся в стадии согласования между собой. "Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем", - сказал замминистра.