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Порог задолженности, препятствующей выезду за рубеж, повысят до 30 тыс. рублей

04.07.17 16:32

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел поправки и рекомендовал принять во втором чтении законопроект, увеличивающий пороговую сумму долга для ограничения выезда за границу для должника с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, передает RNS.

Увеличение не коснется должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального или имущественного вреда, причиненного преступлением. Для них планка долга, ограничивающая выезд за границу, останется прежней — более 10 тыс. рублей.

Законопроектом также предлагается передать функции по снятию запрета на выезд должников, оплативших задолженность, судебным приставам, которые должны будут в течение одного дня после уплаты должником задолженности вынести постановление (в электронной форме) о снятии ограничения.

«В случае принятия законопроекта новые положения вступят в силу с 1 октября 2017 года и могут применяться даже к тем ограничениям на выезд, которые были установлены в отношении должников еще до вступления в силу закона.

Предлагаемые изменения позволят максимально ускорить и упростить процедуру снятия ограничения на выезд из страны тем, кто добросовестно оплатил задолженность, и сделают этот механизм соразмерным нарушениям», — подчеркнул председатель комитета Павел Крашенинников. Предполагается, что второе чтение законопроекта состоится 7 июля на пленарном заседании Госдумы.

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