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Почта России создаст собственную платежную систему

04.07.17 15:05

"Почта России" планирует создать собственную платежную систему, следует из материалов предприятия, размещенных на сайте госзакупок. Кроме того, ФГУП планирует усовершенствовать программное обеспечение для ГИС ЖКХ.

Всего на эти цели "Почта" направит 1,418 млрд рублей, из которых около 400 млн рублей будет направлено на развитие платежной системы и около 1 млрд рублей - на развитие системы ГИС ЖКХ, передает "Интерфакс".

Платежная система разрабатывается "Почтой России" для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.), сообщили в пресс-службе предприятия.

Сервис позволит оплачивать штрафы и налоги, товары на "Почта Маркете", доставку посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также коммунальные и другие услуги. Основные мероприятия по созданию платежной функциональности "Почты России" планируется завершить к середине 2018 года.

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