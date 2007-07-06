Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения
1 июля Президентом был подписан закон, которым вносятся изменения в систему индексации пенсий работающим пенсионерам с 2018 года.
Соответствующие разъяснения по этому вопросу дал сегодня ПФР на своем сайте.
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.
Напомним, в настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя 3 месяца с даты увольнения.
Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом.
К примеру, пенсионер уволился с работы в марте.
В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим.
В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится.
В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.
То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
НатальяС, Вы писали: