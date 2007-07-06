Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения

1 июля Президентом был подписан закон, которым вносятся изменения в систему индексации пенсий работающим пенсионерам с 2018 года.

Соответствующие разъяснения по этому вопросу дал сегодня ПФР на своем сайте.

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.

Напомним, в настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя 3 месяца с даты увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом.