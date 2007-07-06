Клерк.Ру
 

Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения

05.07.17 12:32
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1 июля Президентом был подписан закон, которым вносятся изменения в систему индексации пенсий работающим пенсионерам с 2018 года.

Соответствующие разъяснения по этому вопросу дал сегодня ПФР на своем сайте.

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.

Напомним, в настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя 3 месяца с даты увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом.

К примеру, пенсионер уволился с работы в марте.
В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим.
В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится.
В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.
То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Тольятти

НатальяС, Вы писали:

Неужели нельзя сделать так: уволился пенсионер, пришёл с трудовой книжкой в ПФ, назначили ему со следующего месяца?

 

Они СЗВ-М то (1 бумажку) принимают по пол-года и не отменят ее никак.... ПФ как неповоротливая корова, ни личные кабинеты не работают так как надо, ни к сайту Госуслуг авторизацию не прицепят... Тормоз одним словом! Давайте еще с трудовыми книжками к ним ходить будем! И так хватает-как кто идет на пенсию и давай по всей стране справки собирать за лохматые года! Древний век!
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