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Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет

05.07.17 14:35

Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие в течение 5-7 лет, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на открытии Всероссийского дня поля-2017 в Казани.

"Российское село, агропромышленный комплекс за последние годы серьезно развивается. Мы прирастаем в объемах производства, мы прирастаем в качестве и, конечно, возвращаемся на свою российскую землю, образно выражаясь, тем самым вытесняя с полки торговой, прежде всего, на разных уровнях импортную продукцию. За последние три года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян", - сказал Ткачев.

По его словам, аграриям оказывается серьезная поддержка со стороны федерального бюджета и региональных бюджетов, передает "Интерфакс".

"Мы выполняем сегодня историческую миссию - никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не была близка так к ее реализации - продовольственная программа, а именно через 5 лет, по отдельным видам продукции, может быть, через 7 лет мы полностью заместим, мы полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства. То есть полностью закрыть дефицит и более того, выходить на другие рынки, заниматься активно экспортом и, естественно, на этом зарабатывать", - сказал Ткачев.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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