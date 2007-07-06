Предполагаемый "бенефициар" российской реформы ККТ найден мертвым в Лондоне

Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой назвал «бенефициаром» реформы контрольно-кассовой техники, найден мертвым в Лондоне, сообщает Republic со ссылкой на одного из знакомых Щербакова и его бывшего бизнес-партнера. По словам одного из собеседников издания, Щербаков покончил с собой.

В полиции Лондона пока не смогли подтвердить смерть Щербакова, пишет РБК.



В марте 2017 года Щербаков по запросу России был объявлен в международный розыск по подозрению в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы. Однако 3 июля розыск был отменен, так же как и заочный арест.