Бизнесмены стали чаще отделываться предупреждением вместо штрафа

Количество предупреждений бизнесу во втором полугодии прошлого года выросло на 52,8%. При этом число вынесенных предпринимателям штрафов сократилось на четверть. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития, направленном в правительство. Положительная динамика связана с появлением нового закона о вынесении предупреждений вместо штрафа, если нарушение совершено впервые, пишут «Известия».

При этом Минэкономразвития отмечает в своем докладе, что результаты мониторинга могут не полностью отражать реальную ситуацию, поскольку закон был принят совсем недавно. С этим утверждением ведомства согласен член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин.

— Механизм предупреждения был введен в середине прошлого года и полностью пока не заработал. Число предупреждений будет постепенно увеличиваться, потому что в рамках реформы контроля и надзора есть отдельное задание по усилению профилактической работы. Более того, есть задача от председателя правительства: главное — не выявлять нарушения, а снижать риски их появления, — отметил Александр Брагин.

Впрочем, эксперты считают, что лучшей помощью бизнесу будет сокращение количества контрольно-надзорных органов, которые пока оказывают на него значительное административное давление.