Счетная палата нашла нарушения в работе Минтруда

Коллегия Счетной палаты России выявила нарушения и недостатки при формировании плана информатизации Минтруда России, а также в отношении информационных систем министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Так, в Минтруде России числятся семь информационных систем, в отношении которых отсутствуют надлежаще оформленные первичные документы, необходимые для их постановки на балансовый учет, и на которые в 2016 г. осуществлялись расходы по эксплуатации и развитию. Должные меры по оформлению таких систем Минтрудом России не предпринимались», — говорится в сообщении.



Кроме того, отмечается, что в 2016 году в Минтруде отсутствовало структурное подразделение, осуществляющее внутренний финансовый аудит, соответствующие полномочия должностных лиц в этом направлении установлены не были.



«Проверка показала, что Минтрудом России в 2016 г. была неэффективно выполнена работа по разъяснению порядка составления подведомственными ФКУ проектов бюджетных смет на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. Так, у 70 подведомственных Минтруду России ФКУ (73,7% от общего количества ФКУ) в представленных проектах смет заявленные финансовые показатели сформированы без учета методических рекомендаций», — отмечает Счетная палата.



При проверке Минтруда также были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и нарушения постановлений правительства в части правил предоставления субсидий в 2016 году, пишет RNS.