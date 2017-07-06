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Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию

06.07.17 14:32

В настоящее время в Российской Федерации готовится к принятию важный законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны.

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., уточнили в ПФР. Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ во втором чтении.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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