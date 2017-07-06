АИЖК готово выдавать льготную ипотеку для жителей сносимых хрущевок

Руководитель Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил о готовности компании выдавать льготный ипотечный продукт для переселенцев из хрущевок в рамках московской программы реновации. Об этом он сообщил RNS в кулуарах Московского урбанистического форума.

«Работаем с правительством Москвы. Готовы выдавать эту ипотеку. Обсуждаем схему и механизмы понижения ставки. Считаем разные варианты. Текущая ставка — 9,45%, и мы понимаем, что более доступные ставки для людей, конечно, лучше», — сказал Плутник.

Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что рассматривается возможность поэтапного снижения ставок по ипотечным кредитам для жителей сносимых пятиэтажек.

«Снижение ипотеки даже на два-три пункта позволит серьезно увеличить доступность. Мы сегодня с АИЖК ведем работу по возможному снижению, допустим, не разово, а поэтапно — по 0,5 п.п., по 1 п.п.», — сказал Хуснуллин.