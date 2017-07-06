Холодная погода привела к росту безработицы в России

Майские и июньские холода (в мае среднемесячная температура была на 2,2 градуса ниже, чем в прошлом году, в июне — на 1,6 градуса) стали причиной роста безработицы в России. По данным Минэкономразвития, с учетом коррекции на сезонность ее уровень в мае увеличился с 5,2% до 5,4%.



«Такая тенденция в первую очередь связана с более низкой занятостью в секторах, наиболее чувствительных к погодным условиям — сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе», — говорится в отчете МЭР.



По данным ведомства, наиболее заметное снижение темпов сезонного роста занятости было зафиксировано в сельском хозяйстве (-15,4% год к году), торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе (-3,1%) и образовании (-1,4%).



Общая численность безработных в России в мае составила, по данным МЭР, 4,1 млн человек против 3,9 млн в предыдущие три месяца.



В то же время в МЭР отметили, что нетипично холодная погода оказала поддержку некоторым показателям производственной активности. В частности, добыча газа в мае выросла в годовом исчислении на 20,2% против 6,7% в апреле, а потребление электроэнергии — на 4,8%.



Однако уже в июне темпы роста потребления электроэнергии существенно замедлились — с 4,8% до 2,1% — и вновь из-за холодов.



«Это замедление, вероятнее всего, связано с менее активным использованием кондиционеров этим летом, а также с более низкой активностью во внутреннем туризме, ресторанном и гостиничном бизнесе, что также обусловлено холодной погодой», — говорится в документе.



В середине июня опрошенные РБК ретейлеры жаловались на падение объемов продаж мороженого и прохладительных напитков. В частности, владелец и генеральный директор компании «ИнтерАйс» Сергей Куранов сказал, что из-за холодной погоды мороженого продается в два-три раза меньше обычного и, скорее всего, потери не получится восполнить за оставшиеся месяцы лета.



В «Дикси» продажи мороженого и напитков в натуральном выражении сократились в среднем на 10% по сравнению с 2016 годом, рассказал РБК представитель ретейлера Владимир Русанов. Кроме того, сразу на 20% упали продажи мяса для шашлыка.