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Минтруд предлагает увеличить потребность в иностранных работниках в текущем году на 18%

07.07.17 11:31

Минтруд предлагает увеличить потребность в привлечении иностранных работников в 2017 году до 216 181 человека, включая резерв потребности в размере ‎30% от потребности регионов, что составляет 49 888 человек, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Как пишет агенство RNS, основными причинами увеличения потребности Минтруд называет необходимость в иностранных работниках для успешного завершения уборочных работ, а также разрешение российским работодателям привлекать на работу граждан Турции.

По оценке ведомства, ограничения на трудоустройство граждан Турции распространялись на 325 работодателей, которые ежегодно привлекали порядка 20% работников из этой страны.

«В результате снятия ограничений на их привлечение в настоящее время потребность в работниках из Турецкой Республики может вернуться к значениям 2014 года (с 19 604 до 76 370 человек)», — отмечается в документе.

Кроме того, увеличение иностранных работников необходимо для продолжения реализации инвестпроектов с участием иностранного капитала, использования современных технологий в строительстве, применения импортного технологического оборудования, нуждающегося в обслуживании квалифицированными иностранными специалистами, и др.

«Исходя из вышеизложенного, предлагается увеличить потребность на 2017 год до 216 181 человека, включая резерв потребности в размере ‎30% от потребности субъектов Российской Федерации, что составляет ‎49 888 человек», — говорится в документе.

Отмечается, что увеличение числа иностранных работников позволит удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных специалистах, реализовать инвестиционные проекты, включая необходимые для проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.

Сейчас потребность в иностранных работниках в 2017 году определена в размере 177 043 человек.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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