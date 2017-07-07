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Натуральное возмещение повысило убыточность ОСАГО

07.07.17 14:29

Закон о натуральных выплатах по ОСАГО вступил в силу 28 апреля. Он позволяет гражданам при наступлении страхового случая вместо денежной компенсации сразу отремонтировать автомобиль в аккредитованной мастерской. Деньги можно получить лишь в исключительных случаях. Закон был поддержан страховщиками и принимался для борьбы с «черными автоюристами», которые через суды «выбивали» повышенные компенсации у компаний, из-за чего те несли потери. Однако в итоге новый закон надежд страховщиков не оправдал, пишут «Известия».

— В 2016 году убыток всего страхового рынка по ОСАГО составил 60 млрд рублей. По итогам же этого года мы не только не ожидаем снижения убыточности — скорее всего, убытки увеличатся. В том числе из-за недостатков закона о натуральном возмещении, — посетовал официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в компании «АльфаСтрахование» на один рубль взносов приходится два рубля выплат.

Недовольны законом и автодилеры, которым приходится ремонтировать автомобили не по рыночным ценам, а по тем, которые рекомендует РСА. Эти цены являются минимальными, и мастерские не всегда могут найти запчасти по такой низкой стоимости.

Президент РСА Игорь Юргенс рассказал, что ассоциация, хотя и поддерживает закон в целом, но тем не менее предлагает законодателям еще поработать с его отдельными положениями. Также, по мнению Игоря Юргенса, сложности могут возникнуть и с реализацией жесткого требования к расстоянию до станции техобслуживания в 50 км.

— Мы прекрасно понимаем, что многие дилерские станции, отвечающие этим и ряду других требований, находятся в столице субъекта. Соответственно, если автомобиль новый и ездит где-то в области, то натуральное возмещение ему получить уже не удастся, — сказал он.

Страховое сообщество продолжает возлагать большие надежды на принятый закон и поддерживать идею натурального возмещения. Окончательно судить об эффекте закона можно будет, когда наберется более детальная статистика и практика применения этих норм, считают собеседники «Известий». Однако уже сейчас рынок испытывает значительные трудности при работе с ОСАГО, которые в итоге скажутся и на потребителях.

Оптимальным входом из ситуации может стать либерализация тарифов ОСАГО. Такую точку зрения высказал, в частности, первый зампред Банка России Сергей Швецов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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