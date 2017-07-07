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Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей

07.07.17 13:32

Повышение пенсионного возраста по формуле «65/63» для мужчин и женщин позволит сократить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд вдвое — с текущих 4% до 2,2% ВВП к 2035 году. Для Минфина это может означать экономию в 1,7 трлн рублей. Такие расчеты сделали в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина, рассказала «Известиям» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук.

Она подчеркнула, что если не начать постепенно повышать пенсионный возраст, это приведет к тому, что правительство не сможет индексировать пенсии высокими темпами

— Поскольку продолжительность жизни растет, численность плательщиков страховых взносов по отношению к количеству пенсионеров снижается. Так что повышение пенсионного возраста неизбежно, иначе нам придется индексировать пенсии очень низкими темпами, в лучшем случае на уровень инфляции, — отметила она.

По словам Татьяны Омельчук, из-за низких темпов индексации пенсий покупательная способность пенсионеров будет снижаться, что приведет к ухудшению уровня их жизни по сравнению с работающим населением.

— Прежде всего пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов, — сообщила эксперт.

По ее подсчетам, повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2035 году сократит количество пенсионеров с нынешних 40 млн человек до 37 млн человек. А число работников на 100 пенсионеров составит порядка 130 человек по сравнению с сегодняшними 110. Если же пенсионный возраст не повышать, то на 100 пенсионеров к 2035 году будет приходиться всего 90 работников. А так как страховые пенсии действующим пенсионерам платятся за счет страховых взносов работающего населения, то дефицит ПФР станет еще больше и трансферты из бюджета придется увеличивать.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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