Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей
Каждый 10-й россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума.
«Столица как источник ресурсов реализации общефедеральных программ видна на примере Пенсионного фонда и Фонда медицинского страхования. Рост отчислений от москвичей, который произошел за последние годы, от фонда их заработной платы увеличился почти в четыре раза. И сегодня каждый десятый россиянин получает пенсию и медицинское обслуживание за счет отчислений, которые происходят именно из Москвы, именно от заработной платы москвичей», — сказал он.
По словам Собянина, «только бюджетные отчисления в федеральный бюджет выросли за последние годы на 60% и составили 1 трлн руб».
Для сопоставления он привел объем бюджетных трансфертов другим регионам из федерального бюджета — 1,5 трлн руб.
«То есть две трети этой суммы покрывается за счет отчислений предприятий, которые работают в Москве», — подвел итог Собянин.
Кроме того, Собянин рассказал, как Москва может помочь развитию других городов, пишет агентство RNS. Первый путь — «не лезть в чужие дела». Второй — дать возможность Москве развивать свою экономику, что положительно скажется на развитии других субъектов страны.
«Лучшая помощь — это не лезть в чужие дела, во-первых. А, во-вторых, есть два варианта помощи. Первый вариант — забрать половину всех ресурсов Москвы и распределить на всех. И можно будет считать, что задача решена. Но на самом деле это путь в никуда. Мы разрушим не только экономику Москвы, но и в других городах ничего не "произрастет". За последние шесть-семь лет объем отчислений в государственные фонды, в бюджет России от Москвы увеличился просто в разы. Представьте себе, если бы экономику Москвы обесточили, не дали возможности для инвестиций в инфраструктуру. Значит, не было бы инвестиций в основной капитал со стороны частных компаний. Тогда бы мы остались на том же рубеже, что и шесть-семь лет назад. Потеряли бы все — и Москва, и страна, и регионы. Залог развития страны и других регионов — дать возможность городам двигаться вперед, в том числе Москве, не останавливая это развитие», — сказал Собянин.
Ну так давайте отделим Москву от страны. Построим вокруг нее забор и не будем ни кого в нее пускать и из нее выпускать.... Пусть всем сама себя обеспечивает. Вот только пусть хлеб тогда Москва на стадионе Лужники выращивает, а топливо для авто производит из фекальных масс москвичей. А захотят покушать Москвичи так не проблема пусть купят его у нас, у остальной России, но только цену мы Вам назначим за хлебушек - грамм 10 золота за буханочку..... Долго москвичи благодетели наши протянут, а то видишь ли Россияне благодаря им живут.
А если честно, то Собянину необходимо немного начать с математикой дружить. Численность населения Москвы по данным Росстата составляет 12 380 664 чел. Население России 142 856 536 чел. При составление элементарной пропорции 142=100% 12=х% Получаем 8,5% Так что образно говоря Москвичи сами себя только и содержат, так как почти каждый 10 Россиянин живет в Москве, а если еще и посчитать тех, кто не живет, а приезжает на заработки в Москву, то даже себя Москвичи не обеспечивают.....
"каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей"