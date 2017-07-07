Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей

Каждый 10-й россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума.



«Столица как источник ресурсов реализации общефедеральных программ видна на примере Пенсионного фонда и Фонда медицинского страхования. Рост отчислений от москвичей, который произошел за последние годы, от фонда их заработной платы увеличился почти в четыре раза. И сегодня каждый десятый россиянин получает пенсию и медицинское обслуживание за счет отчислений, которые происходят именно из Москвы, именно от заработной платы москвичей», — сказал он.



По словам Собянина, «только бюджетные отчисления в федеральный бюджет выросли за последние годы на 60% и составили 1 трлн руб».



Для сопоставления он привел объем бюджетных трансфертов другим регионам из федерального бюджета — 1,5 трлн руб.



«То есть две трети этой суммы покрывается за счет отчислений предприятий, которые работают в Москве», — подвел итог Собянин.

Кроме того, Собянин рассказал, как Москва может помочь развитию других городов, пишет агентство RNS. Первый путь — «не лезть в чужие дела». Второй — дать возможность Москве развивать свою экономику, что положительно скажется на развитии других субъектов страны.



«Лучшая помощь — это не лезть в чужие дела, во-первых. А, во-вторых, есть два варианта помощи. Первый вариант — забрать половину всех ресурсов Москвы и распределить на всех. И можно будет считать, что задача решена. Но на самом деле это путь в никуда. Мы разрушим не только экономику Москвы, но и в других городах ничего не "произрастет". За последние шесть-семь лет объем отчислений в государственные фонды, в бюджет России от Москвы увеличился просто в разы. Представьте себе, если бы экономику Москвы обесточили, не дали возможности для инвестиций в инфраструктуру. Значит, не было бы инвестиций в основной капитал со стороны частных компаний. Тогда бы мы остались на том же рубеже, что и шесть-семь лет назад. Потеряли бы все — и Москва, и страна, и регионы. Залог развития страны и других регионов — дать возможность городам двигаться вперед, в том числе Москве, не останавливая это развитие», — сказал Собянин.