Клерк.Ру
 

Россияне стали больше тратить и меньше копить

07.07.17 15:32

Сберегательное поведение россиян изменилось: два года назад граждане откладывали деньги, а сейчас расходуют все на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

За два года сберегательное поведение населения претерпело кардинальные изменения: в 2015 году 47% опрошенных старались сначала откладывать средства, а потом остаток расходовать. А сегодня 46% тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают (два года назад таковых было 15%). Доля тех, кто сначала тратит, а затем оставшееся откладывает, остается неизменной (36%). Показательно, что стратегию «тратить все средства и не делать накоплений» наиболее склонны выбирать экономически активные граждане 35-44 лет (51%).

На сегодняшний день сбережения есть у трети россиян (32%). Последние несколько лет доля сберегающего населения колеблется в пределах 27%-32%. Стоит отметить, что наиболее склонны сберегать молодые люди 18-24 лет и представители старшего поколения 55+.

Чаще всего люди откладывают средства на всякий случай (53%). Вторая по популярности цель накоплений – отдых или лечение (26%), и эта статья стала актуальной в последнее время (в 2012 году она занимала лишь пятую строчку и ее отмечали только 17%). Третье место в рейтинге наиболее распространенных целей сбережений – ремонт квартиры или дома (18%). Еще 16% копят «на старость», и доля таковых за пять лет снизилась с 24%. Откладывать средства на покупку дорогих вещей предпочитают 13%. Каждый десятый сберегает, чтобы купить недвижимость (9%), причем эта статья стала менее популярна по сравнению с 2012 годом (22%). На образование (свое или близких) копят 7% (вдвое меньше по сравнению с 2012 годом – 13%), а на покупку автомобиля – 4% (втрое меньше, чем 5 лет назад, - 15%).

Почти половина, имеющих сбережения (46%), отмечает, что их объем за последний год не изменился. Около четверти сообщили об увеличении накоплений (23%), и почти такое же число отметили, что сбережения уменьшились (27%).

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Новости директору
 
На фоне экономического кризиса снижаются доходы клерков
 
Банкиру
 
Более 30% расходов россиян приходится на неосознанные траты
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения90
Аноним прокомментировал материал «Россияне стали больше тратить и меньше копить»
15:47
Клерк
hub прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:46
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:45
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:38
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:33
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
15:27
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:23
Аноним прокомментировал материал «Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру»
15:20
Клерк
SND14 прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
15:20
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
15:19
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:19
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:08
Аноним прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:02
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
14:57
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем»
14:55
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:52
Аноним прокомментировал материал «КНД-1151111 Расчет по страховым взносам»
14:51
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:50
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
14:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:40
Клерк
yante прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
14:16
Аноним прокомментировал материал «200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»»
14:08
Аноним прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
14:05
Аноним прокомментировал материал «Трансформатор признан недвижимым имуществом»
14:02
Клерк
Выбор прокомментировал материал «Гороскоп для бухгалтера на 3 - 9 июля 2017 года»
13:54
Аноним прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
13:51
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
13:48
Клерк
LAWYERSPB прокомментировал материал «Юрадрес в жилом помещении: законно ли это и придерутся ли налоговики?»
13:46
Клерк
Olga_Spirina прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
13:18
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
13:00
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
12:58
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:56
еще
 