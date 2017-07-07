Россияне стали больше тратить и меньше копить

Сберегательное поведение россиян изменилось: два года назад граждане откладывали деньги, а сейчас расходуют все на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

За два года сберегательное поведение населения претерпело кардинальные изменения: в 2015 году 47% опрошенных старались сначала откладывать средства, а потом остаток расходовать. А сегодня 46% тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают (два года назад таковых было 15%). Доля тех, кто сначала тратит, а затем оставшееся откладывает, остается неизменной (36%). Показательно, что стратегию «тратить все средства и не делать накоплений» наиболее склонны выбирать экономически активные граждане 35-44 лет (51%).

На сегодняшний день сбережения есть у трети россиян (32%). Последние несколько лет доля сберегающего населения колеблется в пределах 27%-32%. Стоит отметить, что наиболее склонны сберегать молодые люди 18-24 лет и представители старшего поколения 55+.

Чаще всего люди откладывают средства на всякий случай (53%). Вторая по популярности цель накоплений – отдых или лечение (26%), и эта статья стала актуальной в последнее время (в 2012 году она занимала лишь пятую строчку и ее отмечали только 17%). Третье место в рейтинге наиболее распространенных целей сбережений – ремонт квартиры или дома (18%). Еще 16% копят «на старость», и доля таковых за пять лет снизилась с 24%. Откладывать средства на покупку дорогих вещей предпочитают 13%. Каждый десятый сберегает, чтобы купить недвижимость (9%), причем эта статья стала менее популярна по сравнению с 2012 годом (22%). На образование (свое или близких) копят 7% (вдвое меньше по сравнению с 2012 годом – 13%), а на покупку автомобиля – 4% (втрое меньше, чем 5 лет назад, - 15%).

Почти половина, имеющих сбережения (46%), отмечает, что их объем за последний год не изменился. Около четверти сообщили об увеличении накоплений (23%), и почти такое же число отметили, что сбережения уменьшились (27%).