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Трое россиян пытались бесплатно отдохнуть в отеле all inclusive в Анталье

07.07.17 16:12
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Троих россиян задержали в одной из четырехзвездочных гостиниц в Анталье, после того как они нелегально проникли на территорию отеля и воспользовались услугой all inclusive, сообщила турецкая газета Hurriyet.

По информации издания, инцидент произошел 5 июля. Россияне приехали в Кемер на отдых. Неустановленным способом они получили браслеты, позволяющие пройти на территорию гостиницы. Проникнув в отель, туристы бесплатно воспользовались услугами буфета и бара.

Сотрудники отеля, обнаружив незарегистрированных клиентов, обратились в полицию, пишет РБК. Правоохранители задержали туристов, когда те пытались покинуть отель, и в тот же день передали в суд, где им предъявили обвинение в мошенничестве. После того как россияне заплатили за еду и напитки, их отпустили.
Представитель генконсульства России в Анталье сообщил РБК, что «официальных сообщений от турецких правоохранительных органов консульство не получало».

Ранее Hurriyet сообщала об инциденте с супружеской парой из Сургута, которая пыталась вывезти из отеля в Анталье 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликера в пластиковых бутылках, два халата, семь килограммов апельсинов и растения из гостиничного сада. При выезде из отеля персонал, у которого россияне вызывали подозрения на протяжении всего времени пребывания в гостинице, досмотрел их багаж и обязал заплатить $231 за украденные вещи.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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