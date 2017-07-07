Клерк.Ру
 

Холод и дожди увеличили число заказов еды на дом в десятки раз

07.07.17 17:02

Холодная погода и постоянные дожди изменили потребительские предпочтения жителей Москвы и Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет».

«В целом в дождливые июньские дни москвичи и петербуржцы предпочитали отсиживаться дома или на даче. Это подтверждает повышение интереса пользователей к сервисам доставки еды и различным интернет-магазинам», — говорится в сообщении «Яндекса» (есть у РБК)​.

В Москве в июне 2017 года заказов на сервисах доставки еды, оплаченных через «Яндекс.Кассу», было сделано в семь раз больше, чем в июне предыдущего года. В Петербурге число таких заказов подскочило сразу в 18 раз, а сумма среднего чека оказалась почти втрое выше, чем в Москве — 2920 руб. против 1000 руб

«В кафе и ресторанах количество заказов еды с доставкой на дом выросло ещё заметнее — в 25 раз. Здесь средний чек — 1200 руб.», — подчеркивается в отчете «Яндекса».

За едой для своих домашних любимцев москвичи и питерцы во время дождей тоже стали ходить реже. В Москве число заказов кормов для животных в интернет-магазинах выросло в июне в пять раз, а в Петербурге — в три раза.

Оставшись дома, москвичи и питерцы стали реже покупать то, что нужно для отдыха на природе. Спрос на велосипеды и роликовые коньки на «Яндекс.Маркете» упал в июне на 20%, на скейтборды — на 39%, а на солнечные очки — сразу на 40%. Заметно реже стали покупать также купальники (минус 27%) и плавки (минус 41%).

Подход к обустройству уюта в доме также изменился. Спрос на кондиционеры, по данным «Яндекс.Маркета», в Москве в июне упал на 74%, в Петербурге — на 58%. Зато июньские холода на треть (по сравнению с прошлым годом) увеличили спрос на обогреватели.

«Всего за месяц многие товары благодаря капризам погоды оказались в центре внимания. Например, с конца мая по конец июня спрос на женские резиновые сапоги вырос на 81%, на зонты — на 15%, на мужские плащи — почти в два раза», — отметили в «Яндексе».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Россияне стали больше тратить и меньше копить
 
Бухгалтерские новости
 
Реализация еды с доставкой на дом не подпадает под ЕНВД
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения105
Аноним прокомментировал материал «В августе вырастут пенсии у работающих пенсионеров»
17:05
Аноним прокомментировал материал «Новый кассовый чек по закону № 54-ФЗ: путеводитель по всем реквизитам»
17:03
Клерк
hub прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
17:02
Клерк
Hokori прокомментировал материал «Россияне стали больше тратить и меньше копить»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
16:46
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
16:22
Клерк
hub прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
16:14
Бухгалтер-экономист
Галина1977 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
16:11
Аноним прокомментировал материал «Новые штрафы за грубое нарушение в базе по взносам: справочник для бухгалтера»
16:06
Аноним прокомментировал материал «Как инспекторы будут проверять вашу декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года»
16:03
Клерк
hub прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:56
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:50
Аноним прокомментировал материал «Россияне стали больше тратить и меньше копить»
15:47
Клерк
hub прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:46
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:45
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:38
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:33
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
15:27
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:23
Аноним прокомментировал материал «Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру»
15:20
Клерк
SND14 прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
15:20
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
15:19
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:19
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:08
Аноним прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:02
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
14:57
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем»
14:55
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:52
Аноним прокомментировал материал «КНД-1151111 Расчет по страховым взносам»
14:51
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:50
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
14:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:40
еще
 