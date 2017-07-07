Холод и дожди увеличили число заказов еды на дом в десятки раз

Холодная погода и постоянные дожди изменили потребительские предпочтения жителей Москвы и Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет».



«В целом в дождливые июньские дни москвичи и петербуржцы предпочитали отсиживаться дома или на даче. Это подтверждает повышение интереса пользователей к сервисам доставки еды и различным интернет-магазинам», — говорится в сообщении «Яндекса» (есть у РБК)​.



В Москве в июне 2017 года заказов на сервисах доставки еды, оплаченных через «Яндекс.Кассу», было сделано в семь раз больше, чем в июне предыдущего года. В Петербурге число таких заказов подскочило сразу в 18 раз, а сумма среднего чека оказалась почти втрое выше, чем в Москве — 2920 руб. против 1000 руб



«В кафе и ресторанах количество заказов еды с доставкой на дом выросло ещё заметнее — в 25 раз. Здесь средний чек — 1200 руб.», — подчеркивается в отчете «Яндекса».



За едой для своих домашних любимцев москвичи и питерцы во время дождей тоже стали ходить реже. В Москве число заказов кормов для животных в интернет-магазинах выросло в июне в пять раз, а в Петербурге — в три раза.



Оставшись дома, москвичи и питерцы стали реже покупать то, что нужно для отдыха на природе. Спрос на велосипеды и роликовые коньки на «Яндекс.Маркете» упал в июне на 20%, на скейтборды — на 39%, а на солнечные очки — сразу на 40%. Заметно реже стали покупать также купальники (минус 27%) и плавки (минус 41%).



Подход к обустройству уюта в доме также изменился. Спрос на кондиционеры, по данным «Яндекс.Маркета», в Москве в июне упал на 74%, в Петербурге — на 58%. Зато июньские холода на треть (по сравнению с прошлым годом) увеличили спрос на обогреватели.



«Всего за месяц многие товары благодаря капризам погоды оказались в центре внимания. Например, с конца мая по конец июня спрос на женские резиновые сапоги вырос на 81%, на зонты — на 15%, на мужские плащи — почти в два раза», — отметили в «Яндексе».