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Профсоюз летного состава РФ объяснил массовый отъезд пилотов в Азию

10.07.17 10:32
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Руководство профессионального союза летного состава России обратилось к главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову с изложением проблем, вызванных массовой утечкой российских пилотов на работу в страны Юго-Восточной Азии.

В письме (имеется в распоряжении "Интерфакса") президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук сообщает, что, по данным мониторинга летного состава первичными профсоюзными организациями, в частности Росавиацией и Пенсионным фондом России, за последние три года в страны ЮВА уехали на работу более 300 пилотов, более 400 пилотов "находятся на разных стадиях трудоустройства в зарубежные авиакомпании".

В письме авторы информируют, что "авиакомпании России - единственные в мире, которые практикуют сдельно-премиальную оплату труда, когда гарантированная оплата труда составляет от 15% до 40% от заработной платы, а основная часть зависит от налета часов".

При этом во всем мире сегодня существует контрактная оплата труда, "то есть гарантированная оплата часов, прописанных в контракте, не зависит от фактического налета".

Кроме того, продолжительность отдыха российских пилотов с учетом того, что они работают во "вредных, опасных условиях труда, имеющих особый характер, на 24 дня меньше, чем, как правило, это бывает для работающих в допустимых условиях труда".

В то же время "работодателями часто применяется сокращенный отдых между полетными сменами (12 часов в месте постоянного проживания и 10 часов вне места постоянного проживания)".

Кроме того, заработная плата в зарубежных компаниях "в 1,5-4 раза выше, чем предлагают ведущие российские авиакомпании". Авторы письма сообщают со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ, что в 2015 году средняя заработная плата пилотов в РФ составила около 170 тыс. рублей.

В свете вышеизложенного профсоюз предлагает Комитету по труду и социальной политике провести парламентские слушания, "где детально со всеми заинтересованными сторонами рассмотреть описанные проблемы, которые носят системный характер и требуют комплексного решения как на законодательном, так и на исполнительном уровне".

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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