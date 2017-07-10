Что делать, если банк, в котором вы получали пенсию, лишен лицензии

Пенсионер сам выбирает организацию, которая будет доставлять ему пенсию. Для этого он подает соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Пенсии доставляются через кредитные организации или организации почтовой связи, с которыми Отделением ПФР заключены договоры о порядке доставки пенсий.

В случае отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций специалисты Пенсионного фонда в оперативном порядке уведомляют пенсионеров о необходимости выбора другой организации по доставке пенсии.

Чтобы сменить организацию, доставляющую пенсию, необходимо подать новое заявление в ПФР, уточнили в ОПФР по Ивановской области. Сделать это можно, лично обратившись в территориальный орган ПФР, либо через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.