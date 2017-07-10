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Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году

10.07.17 11:29

Россия догонит страны еврозоны по темпу экономического роста в 2017 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах саммита G20.

«Сегодня двое коллег подошли и были очень позитивно настроены в отношении наших успехов в макроэкономике. Потому что у нас ожидаются темп роста как в Европе, в еврозоне. По сути дела мы идём поэтапно в реализации задачи президента в достижении мировых темпов экономического роста. Напомню, что темпы мировой экономики в текущем году планируются в размере 3,6%. В Европе, еврозоне 2% В этом году мы достигнем динамику развития экономики еврозоны», - цитирует RNS слова Силуанова.

ВВП России сократился в 2015 году на 3,7% после роста на 0,7% в 2014 году. В 2016-м показатель уменьшился на 0,2%.

ВВП Евросоюза в 2015 году вырос на 2,3% против 1,6% в 2014-м. В 2016 году экономика ЕС увеличилась на 1,9%.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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