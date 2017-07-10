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Путина возмутила "борзота" главы Нижнетагильского завода

10.07.17 10:05

Президент РФ Владимир Путин попросит генпрокуратуру разобраться с "борзотой" и хамством руководства Нижнетагильского завода, где людям не платят зарплату.

В воскресенье на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "прямой линии", сообщил Интерфакс.

"Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые прямо, скажем, не могут не взывать удивление", - заявил Путин.

Он обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере.

"Но в целом, люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат в экономике", - отметил глава государства.

Путин показал одно из обращений, поступивших в ходе "прямой линии", от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится - зарплату никто не получит.

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит", - сказал Путин.

Как сообщается, Куйвашев дал поручение разыскать директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

Отвечая на вопросы журналистов после беседы с президентом, Куйвашев сказал, что по его поручению директора завода "уже ищут". При этом он согласился с тем, что данную информацию надо проверять. "Все может быть, надо проверить. Найдем - разберемся", - сказал губернатор.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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