В Роструде заявили о неоднократных нарушениях на Нижнетагильском заводе с "борзым" директором

Скандал вокруг завода в Нижнем Тагиле, с директором которого велел разобраться Владимир Путин, набирает обороты. Напомним, что во время "прямой линии" Путину было направлено сообщение от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались на директора, который заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится - зарплату никто не получит.

Роструд заявил журналистам о том, что ранее неоднократно привлекал к ответственности руководство этого завода.

"Федеральная служба по труду и занятости ранее провела ряд проверок в целях восстановления трудовых прав работников ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий… Еще в прошлом году на предприятии была выявлена задолженность перед 209 работниками. Директор завода и юридическое лицо были привлечены к административной ответственности. Роструд также направил в следственные органы материалы контрольно-надзорных мероприятий, на основании которых было возбуждено уголовное дело", — приводит сообщение ведомства РИА Новости.



По информации Роструда, по результатам принятых мер ранее выявленная задолженность была частично погашена.



"Работникам были выплачены 5 миллионов 695,5 тысяч рублей. Вместе с тем проверка, проведенная в текущем году, показала, что работодатель не в полной мере оплатил труд 87 сотрудников. Он был вновь оштрафован. В настоящее время на предприятии введено конкурсное производство", — сообщили в Роструде.



По информации СУСК РФ по Свердловской области, Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий касаются три уголовных дела, возбужденных некоторое время назад.



Кроме того, арбитражный суд Свердловской области 8 июля прекратил процедуру наблюдения в отношении данного завода, признал предприятие банкротом и открыл там конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 6 января 2018 года.