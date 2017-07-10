Численность безработных опять снизилась

Минтруд на своем сайте привел данные еженедельного мониторинга численности безработных.

С 28 июня по 5 июля 2017 года зафиксированно снижение численности безработных граждан на 1,3%. В органах службы занятости зарегистрировано 810 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 964 650 человек.

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе, Омской, Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях, Кабардино-Балкарской Республике, республиках Саха (Якутия) и Крым.



В девяти регионах отмечен рост численности безработных граждан. При этом наибольший рост отмечен в Калининградской, Кировской, Брянской и Ростовской областях.



Не изменилась численность безработных в двух регионах – Республике Карелия и Пермском крае.

По состоянию на 5 июля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.