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Семьи с двумя детьми могут получить 10-процентную скидку при покупке автомобиля

11.07.17 12:32

Постановлением Правительства от 7 июля 2017 года №809 предусматривается продолжение в 2017 году программы льготного автомобильного лизинга и реализация новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности. В рамках новых программ льготного лизинга будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 12,5% гражданам и организациям, заключающим договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер») и субъектам малого и среднего предпринимательства (программа «Своё дело»).

Планируется реализовать не менее 27,3 тыс. единиц техники различных категорий по механизму льготного лизинга.

Кроме того, сегодня на сайте Правительства опубликовано также Постановление №808 от 07.07.17, которым предусматривается продолжение в 2017 году программы льготного автокредитования и реализация новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности. В рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»).

Планируется реализовать не менее 58,35 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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