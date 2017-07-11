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Введено ограничение на госзакупки импортной аппаратуры ГЛОНАСС

11.07.17 11:29

Постановлением Правительства от 26 сентября 2016 года №968 утверждён перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска при закупках для государственных и муниципальных нужд.

Сегодня на сайте Правительства РФ опубликовано Постановление от 6 июля 2017 года №804, которым вышеназванный список дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением.

Это обусловлено тем, что в России разработаны и освоены в серийном производстве микросхемы и модули для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам.

Принятое решение направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, снижение зависимости отечественного рынка от импортных товаров в сфере обеспечения безопасности и управления движением, развитие рынка микроэлектронной продукции, говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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