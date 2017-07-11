Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных

Минэкономразвития подготовило проект поправок в закон о защите персональных данных.

Законопроект направлен на сокращение временных и материальных издержек лиц, являющихся заявителями на получение определенных государственных (муниципальных) услуг и субсидий, для получения которых в настоящее время требуется предоставление справок о составе семьи или аналогичных документов.

Госорганы будут в рамках межведомственного информационного взаимодействия получать сведений о гражданах, совместно зарегистрированных (прописанных) в одном жилом помещении, при этом получение согласия таких граждан на обработку их персональных данных не требуется.