Роструд выяснил, что треть россиян постоянно задерживается на работе

В июне 2017 года на портале «Работа в России» Роструд провел опрос «Задерживаетесь ли Вы на работе?»

Из числа опрошенных 32% сообщили, что постоянно задерживаются на работе, 30% задерживаются редко (1-2 раза в месяц), 28% – часто (1-2 раза в неделю) и только около 10% участников опроса отметили, что никогда не задерживаются на работе.

Причем не все работодатели компенсируют задержки на работе. Так, 11% респондентов сообщили, что получают финансовую компенсацию за задержку, 8% работникам задержки на работе компенсируются в виде отгула и почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций. В свою очередь, как показал опрос, больше 40% граждан готовы задержаться на работе в случае оплаты этих часов в двойном размере.

Порядок оплаты сверхурочной работы прописан в ст.152 ТК, напомнили в Роструде. Так, за первые два часа работы, отработанные сверх установленной нормы рабочего времени, предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Если работодатель не исполняет данное требование, работник вправе обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда, в том числе через портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».