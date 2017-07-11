Мошенники предлагают путевки от имени фонда медстрахования

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования сообщил о фактах мошенничества от лица фонда.



В фонд поступило обращение жительницы Москвы, Галины К., которой мошенники пообещали выплатить компенсацию за отказ от льготной путевки на курорт, пишет RNS.



«Со слов заявительницы, мошенница представилась сотрудником МГФОМС и предложила льготную путевку в Геленджик, ссылаясь на некую госпрограмму правительства Москвы, якобы "согласно которой МГФОМС предоставляет пенсионерам туристические путевки по 50% стоимости"», — рассказали в МГФОМС.



После отказа оплачивать половину стоимости путевки женщине предложили денежную выплату компенсации в размере 16 тыс. рублей. Для получения денежных средств пенсионерке было предложено сообщить реквизиты своей пенсионной банковской карты.



В фонде отметили, что вопросы санаторно-курортного обеспечения граждан и выплаты компенсаций не входят в компетенцию МГФОМС, и посоветовали гражданам обращаться в правоохранительные органы в случае поступления звонка от злоумышленников.