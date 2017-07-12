Пенсионный фонд проводит проверку в связи с возможной утечкой данных

Отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области проводит проверку в связи с информацией о раскрытии персональных данных более 17 тыс. человек.

Web-разработчик Сергей Дерябин в коллективном блоге для IT-специалистов Geektimes сообщил, что одно из управлений Пенсионного фонда по Москве и Московской области организовало рассылку с данными о 17 752 гражданах. Дерябин рассказал, что 9 июня 2017 года он получил рассылку от отделения Пенсионного фонда по Москве, к которому был прикреплен документ в формате Excel, в котором были записи, включающие в себя даты рождения, адреса регистрации и СНИЛС 17 752 человек.



«Письмо было получено 09.06. Файл с табличкой был создан намного раньше, и я подозреваю, что в нем были изначально застрахованные по всем отделениям Пенсионного фонда. Судя по всему, 09 июня из файла были удалены лишние строки со страхователями других отделений ПФ. Поэтому я вполне закономерно подозреваю, что данные застрахованных как минимум по Москве и Московской области были таким образом разосланы по предпринимателям», — написал Дерябин.



Дерябин сообщил, что направил в связи с раскрытием персональных данных клиентов Пенсионного фонда обращение на имя прокурора Московской области.

«В настоящее время отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области проводится проверка и устанавливается, что произошло на самом деле», — сообщили агентству RNS в отделении ПФР по Москве и Московской области.

В отделении ПФР заявили, что соблюдают все требования по защите персональных данных и все сведения передаются по защищенным каналам связи с использованием современных средств криптозащиты.



«Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области работает строго в рамках федерального законодательства, соблюдая все требования по защите персональных данных. Все сведения передаются по защищенным каналам связи с использованием современных средств криптозащиты. В случае, процитированном на информационных ресурсах, порядок передачи данных был регламентный — сведения передавались с соблюдением всех установленных требований по защищенным каналам связи с использованием средств криптозащиты», — подчеркнули в отделении ПФР.