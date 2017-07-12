Принять участие в переписи населения можно будет со смартфона

Накануне Дмитрий Медведев провел совещание на тему предстоящей переписи населения. «Деньги на перепись в бюджете предусмотрены, но ещё предстоит значительную часть этих денег освоить», - заявил Медведев.

Предлагается предстоящую перепись проводить тремя методами, сообщается на сайте Правительства.

Во-первых, через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно, используя домашний компьютер, смартфон и т.д.

Во-вторых, собирать информацию планируется с помощью специальных планшетов, что существенно упростит дальнейшую обработку данных.

И в-третьих, как и раньше, переписчики будут приходить к людям, получать от них ответы и заполнять обычные бумажные переписные листы.

Напомним, ранее глава Росстата оценил проведение ближайшей переписи населения в 50 млрд рублей.