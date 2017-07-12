Пенсионеры-участники программы софинансирования могут получать выплаты раз в 5 лет
На счета участников программы софинансирования пенсий, которые уплачивали взносы на добровольное пенсионное страхование в 2016 году, поступили средства государства. Получить выплаты могут граждане, которые уже являются пенсионерами, а также выходящие на пенсию в текущем году. Исключение составляют те пенсионеры – участники Программы, которые получили средства добровольных накоплений с учетом господдержки в 2016 году. Обратиться за следующей выплатой они смогут только в 2021 году. Такие разъяснения дает отделение ПФР по Амурской области.
Размер выплаты будет зависеть от сумм, которые участники программы перечислили на свои будущие пенсии. Взносы от 2 до 12 тысяч рублей умножатся государством в два раза. А вот взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат.
За получением выплаты необходимо обратиться в ПФР по месту жительства или подать заявление удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Далее специалисты ПФР выяснят, какая выплата положена пенсионеру - единовременная, срочная или обычная накопительная (на протяжении всей жизни). Если накопительная пенсия находится в НПФ, пенсионеру необходимо направить свое заявление в ближайший его филиал.
При этом стоит учесть, что, начиная с 2016 года, получить удвоенную выплату пенсионеры-участники смогут только 1 раз в 5 лет. И, если средства они получали в 2016 году, то получить следующую выплату можно будет только в 2021 году, если же обратятся за выплатой в текущем году, следующую выплату можно будет получить только в 2022 году.
Напомним, что участие в программе госсофинансирования продолжается в течение 10 лет с момента внесения первого взноса. Порядок увеличения будущей пенсии таков: гражданин самостоятельно через банк или по месту работы может отчислять в ПФР от 2000 до 12000 в год. Периодичность и суммы взносов он устанавливает сам. Средства попадают на ИЛС плательщика, а на следующий год государство добавляет ему столько же. Помимо фактического накопления, денежные средства инвестируются, ещё больше увеличивая суммы на счёте. Получить эти «вложения» можно только по выходу на пенсию. Также участники Программы софинансирования пенсии имеют право на налоговый вычет по НДФЛ.
Важно отметить, что действующий в настоящее время мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы - взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме.