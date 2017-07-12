Пенсионеры-участники программы софинансирования могут получать выплаты раз в 5 лет

На счета участников программы софинансирования пенсий, которые уплачивали взносы на добровольное пенсионное страхование в 2016 году, поступили средства государства. Получить выплаты могут граждане, которые уже являются пенсионерами, а также выходящие на пенсию в текущем году. Исключение составляют те пенсионеры – участники Программы, которые получили средства добровольных накоплений с учетом господдержки в 2016 году. Обратиться за следующей выплатой они смогут только в 2021 году. Такие разъяснения дает отделение ПФР по Амурской области.

Размер выплаты будет зависеть от сумм, которые участники программы перечислили на свои будущие пенсии. Взносы от 2 до 12 тысяч рублей умножатся государством в два раза. А вот взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат.

За получением выплаты необходимо обратиться в ПФР по месту жительства или подать заявление удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Далее специалисты ПФР выяснят, какая выплата положена пенсионеру - единовременная, срочная или обычная накопительная (на протяжении всей жизни). Если накопительная пенсия находится в НПФ, пенсионеру необходимо направить свое заявление в ближайший его филиал.

При этом стоит учесть, что, начиная с 2016 года, получить удвоенную выплату пенсионеры-участники смогут только 1 раз в 5 лет. И, если средства они получали в 2016 году, то получить следующую выплату можно будет только в 2021 году, если же обратятся за выплатой в текущем году, следующую выплату можно будет получить только в 2022 году.

Напомним, что участие в программе госсофинансирования продолжается в течение 10 лет с момента внесения первого взноса. Порядок увеличения будущей пенсии таков: гражданин самостоятельно через банк или по месту работы может отчислять в ПФР от 2000 до 12000 в год. Периодичность и суммы взносов он устанавливает сам. Средства попадают на ИЛС плательщика, а на следующий год государство добавляет ему столько же. Помимо фактического накопления, денежные средства инвестируются, ещё больше увеличивая суммы на счёте. Получить эти «вложения» можно только по выходу на пенсию . Также участники Программы софинансирования пенсии имеют право на налоговый вычет по НДФЛ.

Важно отметить, что действующий в настоящее время мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы - взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме.