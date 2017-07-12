За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы

Члены фракции "Единая Россия" в Госдуме инициировали законопроект, который устанавливает миллионные штрафы за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из соцсетей.

"Штрафы установлены высокие", - заявил в среду журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Он пояснил, что размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей.

Законопроект прошел экспертный совет фракции, и сегодня вносится официально в Госдуму, пишет Интерфакс.

"Речь идет о распространении недостоверных, противоправных и порочащих достоинство человека сведений в социальных сетях", - сказал Исаев.

Он обратил внимание на то, что при подготовке проекта закона был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения.

Один из авторов законопроекта Сергей Боярский уточнил, что штрафы будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. Фракцией "Единая Россия" эта законодательная инициатива поддержана, отметил депутат.

В свою очередь, другой автор проекта Андрей Альшевских добавил, что законопроект не предполагает создание какого-то регулирующего органа - "следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами".

В то же время, по его словам, операторы должны будут контролировать ситуацию в соцсети, должны будут создать круглосуточно работающий административный орган, для того чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию. "И информация должна быть заблокирована в течение суток", - пояснил депутат.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, КоАП предлагается дополнить "специальным составом административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность за нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом".

Предлагаемые законопроектом изменения, пишут авторы, "следует рассматривать как превентивные меры, направленные на предотвращение совершения указанных правонарушений на устранение из общедоступного информационного пространства информации, распространение которой запрещено законодательством РФ, при этом избегая блокировок таких информационных ресурсов".