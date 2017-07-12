Где в России можно отдохнуть недорого?

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых недорогих и бюджетных курортов России для отдыха на море и летнего отпуска в 2017 году и выявило цены на отдых.

Рейтинг недорогих курортов возглавляют курортные города на Черном море и Азовском море в Краснодарском крае и в Крыму, на Каспийском море в Дагестане, а также курорты минеральных вод в Ставропольском крае.

Рейтинг курортов составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения летом, уточнили в агентстве. По данным ТурСтат, цена на проживание вдвоем на недорогих курортах летом составляет в среднем от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

Итак, 10 самых недорогих курортов России:

1. Туапсе (Краснодарский край)

2. Махачкала (Дагестан)

3. Судак (Крым)

4. Ейск (Краснодарский край)

5. Ессентуки (Ставропольский край)

6. Саки (Крым) 7. Евпатория (Крым)

8. Феодосия (Крым)

9. Тамань (Краснодарский край)

10. Новороссийск (Краснодарский край)