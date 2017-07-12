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Почта России нашла наркотики в посылке с детскими пазлами

12.07.17 17:39

Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с оперативниками Управления ФСБ по г. Москве и Московской области перекрыли крупный канал поставки на территорию РФ запрещенных наркотических веществ.

Согласно сопроводительным документам в международных почтовых отправлениях должен был находиться детский пазл из 18 тысяч деталей, а оказалось более 30 кг наркотических средств.

Установлено, что в целях бесконтрольного получения посылок, адресованных вымышленным людям, 26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области вступили в сговор с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки, которые выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов, удостоверяющих личность и место жительства получателя.

Оба наркодилера были задержаны с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из столичных отделений связи.

изъятых посылках эксперты обнаружили свыше 30 кг сильнодействующих синтетических препаратов, которые считаются "клубными" наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость данной партии на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей, сообщает пресс-служба Почты России.

По результатам проведенных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Работники отделений связи и курьеры, грубо нарушившие правила оказания почтовых услуг, будут уволены в связи с утратой доверия. Служба безопасности Почты России взаимодействует с правоохранительными органами в рамках сопровождения возбужденного уголовного дела.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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