Инфляция: овощи сильно подорожали, зато цены на меха и мебель выросли незначительно

Годовая инфляция в июне 2017 года несколько повысилась и составила 4,4%. Рост этого показателя связан преимущественно с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции и носит временный характер, сообщает пресс-служба ЦБ.

Однако при этом в июне продолжилось снижение годовых темпов роста цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции. Цены товаров, составляющих около 60% продовольственной корзины, увеличиваются темпами, не превышающими 4%. К таким товарам в том числе относятся мясные и рыбные продукты, кондитерские, макаронные и крупяные изделия.

Заметно снизилась годовая инфляция также на непродовольственном рынке. Цены выросли менее чем на 4% по таким группам, как бытовая химия, стройматериалы, медицинские товары, товары длительного пользования (меха, мебель, техника и электроника, автомобили).

Таким образом, базовая инфляция, которая представляет динамику цен на основную часть потребительской корзины и при этом существенно меньше подвержена влиянию разовых факторов, вновь замедлилась и составила 3,5% к июню прошлого года.

Текущий уровень инфляции согласуется с прогнозом Банка России, сделанным еще год назад. Он предполагал снижение инфляции до уровня менее 5% в мае-июле 2017 года и достижение в конце 2017 года целевого значения 4%.