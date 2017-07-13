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Незаконное получение выплат из ПФР – это мошенничество

13.07.17 15:33

Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает: в соответствии с пенсионным законодательством, граждане обязаны безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии или ее прекращение.

ПФР приводит примеры, когда возбуждались уголовные дела по фактам хищений средств фонда:

Студент колледжа был отчислен из учебного заведения, но продолжал исправно получать от Пенсионного фонда выплаты по случаю потери кормильца.

Малолетняя внучка использовала SIM-карту, к которой была подключена услуга «Мобильный банк» и привязан счет, куда поступала пенсия умершей бабушки.

Основными причинами образования переплат пенсий является несвоевременное представление сведений о работе, о прекращении учебы или перехода на заочную (очно – заочную) форму обучения.

В большинстве случаев переплаты образуются из-за непредоставления гражданами сведений о поступлении на работу. В обязательном порядке об этом должны сообщать следующие категории граждан: получатели пенсии по случаю потери кормильца; получатели компенсационной выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми людьми; получатели федеральной социальной доплаты; получатели досрочной пенсии, назначенной по предложению органа службы занятости населения; получатели социальной пенсии, назначенной гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).

В случае если представление недостоверных сведений или несвоевременное представление сведений повлекло перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают ПФР причиненный ущерб. Из пенсии могут производиться удержания на основании решений пенсионных органов о взыскании излишне выплаченных сумм. Кроме того, удержания из пенсии могут производиться и по решению суда.

Несвоевременное информирование Пенсионного фонда и как следствие незаконное получение выплат может быть квалифицировано правоохранительными органами как преступление по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и повлечь наказание в виде штрафа или даже ограничения свободы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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