Forbes: самые богатые федеральные чиновницы

Forbes Woman представил Топ-10 служащих федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года. В общей сумме их доход составил почти 220 млн рублей, что немногим больше дохода главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова, включенного ранее Forbes в рейтинг госслужащих с наибольшими доходами (212 млн руб.), пишет РБК.



Больше всего в рейтинге депутатов Госдумы — они заняли семь строчек из десяти. Представительница нижней палаты парламента также занимает первую строчку – это депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина.

Также в список вошли две женщины из Совета Федерации — представитель Республики Тыва и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова (второе место нашего рейтинга) и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (не вошла даже в тройку лидеров).

Из состава Кабинета министров в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец.

Ни одна представительница администрации президента в рейтинг не попала: максимальный доход за прошлый год там задекларировала помощник Президента Лариса Брычева — это 7,7 млн рублей.

При составлении рейтинга учитывались данные деклараций депутатов Государственной думы, Совета Федерации, кабинета министров и администрации президента РФ. Служащие Центрального банка не являются федеральными чиновниками и потому в рейтинг включены не были. Если бы они были учтены, то топ существенно изменился бы. В частности, на первом месте оказалась бы зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (с доходом 74,3 млн рублей), на третьем — зампред ЦБ Ксения Юдаева (31,9 млн). 28,5 млн рублей заработала в 2016 году директор департамента статистики ЦБ Екатерина Прокунина. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала доход в 26,9 млн рублей.