Зарплаты россиян вырастут на 2-3%

Рост реальных заработных плат населения по итогам текущего года ожидается в размере 2–3%. Такой прогноз в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге озвучил председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов.

— Реальные доходы растут. Предстоит, во-первых, индексация выплат бюджетникам, во-вторых, индексация пенсий. Я вас уверяю, что, может, не самый большой, но рост реальных доходов на 2–3% будет, — цитируют «Известия» слова Михаила Задорнова.

По мнению главы ВТБ24, рост реальных доходов будет обусловлен ожидаемым ростом российской экономики. Михаил Задорнов также сообщил, что разделяет прогноз Минэкономразвития, которое ожидает рост ВВП страны на 2%.

Текущую инфляцию в 4,4% глава банка назвал «нормальной для летних месяцев». Однако в конце лета – начале осени, считает банкир, цены войдут в привычное русло и таргет ЦБ РФ в 4% будет соблюден.

— Я думаю, что инфляция к концу года имеет шансы оказаться ниже 4%. Наш прогноз — это 3,8%. Я уверен, что так оно и будет. Тут и относительно небольшая индексация тарифов естественных монополий, не очень большой рост денежных доходов, ограничения по спросу и достаточно жесткая политика ЦБ — все это будет способствовать тому, что будет достаточно низкая инфляция, — сказал Михаил Задорнов.