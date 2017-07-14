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Порог долга для запрета на выезд за границу увеличен в три раза

14.07.17 14:27

Минимальная сумма долга, при которой россиянам может быть ограничен выезд за границу, увеличена с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Соответствующий закон, вносящий изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве», в третьем чтении приняли сегодня депутаты Госдумы.

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Ограничить свободу выезда пристав может не только на основании заявления от взыскателя, но и по собственной инициативе. Такое право у него появляется в случае, если должник не выплатил всю сумму спустя два месяца после истечения срока добровольного возврата денег.

Пристав обязан снять запрет на следующий день после того, как гражданин погасит долг.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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