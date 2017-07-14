Порог долга для запрета на выезд за границу увеличен в три раза

Минимальная сумма долга, при которой россиянам может быть ограничен выезд за границу, увеличена с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Соответствующий закон, вносящий изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве», в третьем чтении приняли сегодня депутаты Госдумы.

Повышение планки не распространяется на должников по алиментам, обращает внимание РБК.

Ограничить свободу выезда пристав может не только на основании заявления от взыскателя, но и по собственной инициативе. Такое право у него появляется в случае, если должник не выплатил всю сумму спустя два месяца после истечения срока добровольного возврата денег.



Пристав обязан снять запрет на следующий день после того, как гражданин погасит долг.