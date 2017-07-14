Закон о правовом статусе самозанятых граждан принят Госдумой

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вносящий поправки в Гражданский кодекс и дающие право заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Однако принятие закона не означает, что его можно будет начать применять сразу после подписания Президентом. К нему еще нужен будет список видов деятельности, при которых регистрация не обязательна. Такой перечень будет утверждать Правительство РФ.

Напомним, что ранее сообщалось о подготовке Минюстом законопроекта, устанавливающего понятие «самозанятый гражданин». По сообщению агентства РБК, этот проект раскритиковал глава Минтруда Максим Топилин.