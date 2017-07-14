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Имущество, приобретенное военнослужащим по госпрограмме, не будет считаться совместно нажитым

14.07.17 15:32

ФСО России подготовила законопроект по внесению изменений в статью 36 СК.

Законопроектом предлагается установить, что имущество, приобретенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за счет участия в НИС в соответствии с Федеральным законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», является его собственностью, ‎за исключением приобретения в общую собственность имущества участниками НИС, состоящими в браке между собой.

Как отмечается в пояснительной записке, участник НИС не получает указанные денежные средства и вправе потратить их только на строго определенные цел, целевой жилищный заем, предоставляемый участнику НИС, относится к денежным выплатам, имеющим специальное целевое назначение, и не должен учитываться как имущество, нажитое супругами во время брака.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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