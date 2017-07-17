Средства из Фонда нацблагосостояния направят на пенсии

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила комплексный план по совершенствованию пенсионной системы в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР. Как рассказал исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов, среди ключевых предложений — направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на пенсионную систему. Кроме того, доходы от управления госсобственностью предложено направлять на повышение доходов ПФР, пишут «Известия».

Сейчас средства от управления государственной собственностью направляются в виде дивидендов или прибыли от приватизации в бюджет, из которого затем их часть поступает в ПФР в виде трансферта. АНПФ предлагает изменить эту схему: направлять доходы от управления госсобственностью на рынок, который инвестировал бы их и за счет полученной прибыли увеличивал пенсии граждан. Это позволит пополнять пенсионные счета в год на 10 тыс. рублей.