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ПДД изменились

17.07.17 13:28

Правительство РФ внесло очередные изменения в Правила дорожного движения. Постановление от 12 июля 2017 года №832 опубликовано на сайте Кабмина сегодня.

В целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных (загрязняющих) веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», новые термины.

С целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки. Связано это с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта, отмечается в пояснительной записке.

Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части. В связи с этим возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесёнными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.

В действующей редакции Правил велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя двигаться по тротуару. Это приводит к разделению детей и сопровождающих их взрослых. Внесёнными в Правила изменениями разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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