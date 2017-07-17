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Законопроект: по воскресеньям рекламы на телевидении быть не должно

17.07.17 15:37

«Реклама формирует в России общество потребления, внушая, что основной целью человеческой жизни является приобретение дорогостоящих вещей, отодвигая духовные и культурные ценности на второй план. Реклама дорогостоящих продуктов, предметов роскоши, недоступных большинству населения, приводит к негативным эмоциональным реакциям», - так считают авторы законопроекта, внесенного сегодня в Госдуму.

Депутаты предлагают ограничить рекламу на телевидении и радио по воскресеньям. Ее не должно быть с 6-00 до 24-00.

По их мнению, реклама оказывает особенное влияние на уязвимую психику ребенка. Необходимость ограничения рекламы в воскресенье обусловлена тем, что в будни дети смотрят телевизор относительно немного, будучи занятыми в школьных, дошкольных учреждениях и школах-студиях дополнительного образования.

Дети не должны быть заложниками бизнеса, желающего сбыть свою продукцию путем рекламы любой ценой, отмечается в пояснительной записке.

Да и у взрослых она не просто отнимает время, но и разрушает впечатление от просмотра фильма или телепередачи, препятствует целостному восприятию информации. Проведя всю неделю на работе, человек даже в выходной день не может полноценно отдохнуть, получить удовольствие от просмотра любимого сериала или передачи, прослушивания любимой радиостанции.

Законопроект направлен на защиту граждан от вмешательства рекламы в ил личную жизнь, отмечают его авторы, депутат от ЛДПР.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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