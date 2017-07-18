Участников долевого строительства защитят

Минстрой России подготовил поправки к проекту федерального закона, направленного на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства. Документ опубликован сегодня на сайте Правительства.

Поправками, в частности, предусматривается создание публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» путём преобразования фонда, на который возложены функции по управлению компенсационным фондом. Предусматривается также обеспечение дополнительной прозрачности деятельности Фонда, в том числе контроль и аудит со стороны Счётной палаты, парламентский контроль.

Предлагается установить фиксированный уровень взносов застройщиков на переходный период до 1 июля 2018 года в размере 1,2%. После этого взносы будут определяться в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством России, в том числе на основе актуарного оценивания обязательств Фонда, и с учётом финансовой устойчивости застройщиков.

Определяются также порядок уплаты взносов застройщиками, прозрачный порядок использования средств компенсационного фонда, порядок определения выплат возмещения гражданам, условия и порядок финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершённого строительства.

Поправками предусматриваются упрощение процедуры банкротства застройщиков, сокращение её сроков в целях ускорения решения проблем для граждан.