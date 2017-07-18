Клерк.Ру
 

Участников долевого строительства защитят

18.07.17 10:33

Минстрой России подготовил поправки к проекту федерального закона, направленного на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства. Документ опубликован сегодня на сайте Правительства.

Поправками, в частности, предусматривается создание публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» путём преобразования фонда, на который возложены функции по управлению компенсационным фондом. Предусматривается также обеспечение дополнительной прозрачности деятельности Фонда, в том числе контроль и аудит со стороны Счётной палаты, парламентский контроль.

Предлагается установить фиксированный уровень взносов застройщиков на переходный период до 1 июля 2018 года в размере 1,2%. После этого взносы будут определяться в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством России, в том числе на основе актуарного оценивания обязательств Фонда, и с учётом финансовой устойчивости застройщиков.

Определяются также порядок уплаты взносов застройщиками, прозрачный порядок использования средств компенсационного фонда, порядок определения выплат возмещения гражданам, условия и порядок финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершённого строительства.

Поправками предусматриваются упрощение процедуры банкротства застройщиков, сокращение её сроков в целях ускорения решения проблем для граждан.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Сумма, уплаченная застройщику по договору, включается в состав имущественного вычета
 
Юридические новости
 
Госдума примет закон об ответственности застройщиков перед дольщиками
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения55
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
12:59
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
12:50
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
12:43
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «На весь регион нашелся только один доброволец по уплате взносов в ПФР»
12:40
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
12:13
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
12:10
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «На весь регион нашелся только один доброволец по уплате взносов в ПФР»
12:08
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
12:03
Аноним прокомментировал материал «Получение займа или кредита: бухгалтерский и налоговый учет»
12:00
Клерк
Iren прокомментировал материал «Зарплаты россиян вырастут на 2-3%»
11:59
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
11:39
Клерк
msneg прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
11:38
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:34
Аноним прокомментировал материал «Самые быстрые кредиты»
11:34
Аноним прокомментировал материал «Предоставление жилья детям-сиротам»
11:32
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:28
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:27
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:21
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:19
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:16
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
11:08
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:06
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
11:05
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:02
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:50
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
10:45
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
10:28
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:21
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:15
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:14
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:01
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
09:06
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
08:53
еще
 