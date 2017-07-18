Клерк.Ру
 

На весь регион нашелся только один доброволец по уплате взносов в ПФР

18.07.17 11:29

В Отделении ПФР по Ивановской области напоминают о том, что фрилансеры, домохозяйки и другие официально неработающие граждане могут формировать свои пенсионные права самостоятельно, уплачивая страховые взносы в Пенсионный фонд и, соответственно, зарабатывая пенсионные баллы.

Для самостоятельного перечисления взносов на страховую пенсию необходимо обратиться с паспортом и страховым свидетельством в территориальное подразделение ПФР и зарегистрироваться в качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. При этом продолжительность засчитываемых в стаж периодов уплаты страховых взносов не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения пенсии.

В частности, в Ивановской области пока таким правом пользуется одна женщина, зарегистрированная в регионе и в настоящее время проживающая в Латвии. В прошлом она выработала в нашей стране определенный стаж, и теперь, находясь за границей, продолжает уплачивать страховые взносы, рассчитывая на полноценную российскую пенсию в будущем.

В 2017 году минимальный размер страховых взносов для самостоятельной уплаты – 23 400 рублей, максимальный – 187 200 рублей. Сумму можно перечислить как единым платежом, так и частями в течение года, напомнили в отделении фонда.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Как «физлицам-добровольцам» зарегистрироваться в ПФР
 
Бухгалтерские новости
 
Физлица, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, встают на учет в ПФР
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения38
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:28
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:27
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:21
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:19
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:16
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
11:08
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:06
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
11:05
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:02
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:50
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
10:45
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
10:28
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:21
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:15
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:14
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:01
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
09:06
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
08:53
Аноним прокомментировал материал «7 причин, почему профессии бухгалтер не суждено умереть. Рубрика «Бодрый понедельник»»
08:42
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
08:16
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
08:04
Eifriger Klerk
Glawbuch прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
07:58
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
07:36
Аноним прокомментировал материал «7 причин, почему профессии бухгалтер не суждено умереть. Рубрика «Бодрый понедельник»»
07:09
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
07:08
Клерк
dana прокомментировал материал «Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров»
05:41
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Восемь крупнейших банков вышли из Ассоциации российских банков»
05:32
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Альфа-банк приостановил членство в Ассоциации российских банков»
05:30
Аноним прокомментировал материал «Как можно найти мошенника по номеру карты?»
02:25
Аноним прокомментировал материал «Закон о правовом статусе самозанятых граждан принят Госдумой»
01:27
Аноним прокомментировал материал «Путина возмутила "борзота" главы Нижнетагильского завода»
00:31
Аноним прокомментировал материал «Из-за неслаженного обмена данными между ИФНС и ПФР от ИП требуют уплаты максимальных фиксированных взносов»
00:26
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «О чем мечтает каждый бухгалтер? Я знаю»
вчера, 23:59
еще
 