На весь регион нашелся только один доброволец по уплате взносов в ПФР

В Отделении ПФР по Ивановской области напоминают о том, что фрилансеры, домохозяйки и другие официально неработающие граждане могут формировать свои пенсионные права самостоятельно, уплачивая страховые взносы в Пенсионный фонд и, соответственно, зарабатывая пенсионные баллы.

Для самостоятельного перечисления взносов на страховую пенсию необходимо обратиться с паспортом и страховым свидетельством в территориальное подразделение ПФР и зарегистрироваться в качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. При этом продолжительность засчитываемых в стаж периодов уплаты страховых взносов не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения пенсии.

В частности, в Ивановской области пока таким правом пользуется одна женщина, зарегистрированная в регионе и в настоящее время проживающая в Латвии. В прошлом она выработала в нашей стране определенный стаж, и теперь, находясь за границей, продолжает уплачивать страховые взносы, рассчитывая на полноценную российскую пенсию в будущем.

В 2017 году минимальный размер страховых взносов для самостоятельной уплаты – 23 400 рублей, максимальный – 187 200 рублей. Сумму можно перечислить как единым платежом, так и частями в течение года, напомнили в отделении фонда.