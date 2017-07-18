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10329 рублей в месяц. На эти деньги можно прожить во 2 квартале

18.07.17 14:09

Прожиточный минимум за II квартал 2017 г. на душу населения составил 10329 рублей, для трудоспособного населения - 11163 рубля, пенсионеров - 8506 рублей, детей – 10160 рублей.

Такие данные приводятся в проекте Постановления Правительства, подготовленном Минтрудом и опубликованном на сайте проектов НМА.

Величина прожиточного минимума за II квартал 2017 г. по сравнению с I кварталом 2017 г. увеличилась на душу населения на 4,2%, для трудоспособного населения – на 4,3%, для пенсионеров – на 4,0%, для детей – на 4,1 процента. Повышение обусловлено ростом стоимости продуктов питания в составе величины прожиточного минимума, сообщается в пояснительной записке к проекту.

Удорожание стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, с увеличением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины. Так, капуста подорожала в 2 раза, картофель – в 1,7 раза, лук – в 1,6 раза, морковь – на 41,2%, свекла– на 31,8%. Одновременно снизились цены на масло подсолнечное на 4,1%, сахар - на 3,2%, яйца куриные – на 2,4%. Цены на хлебные продукты, молоко и молокопродукты и мясопродукты практически не изменились.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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